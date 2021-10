Armengol i Cladera presenten els seus avals i seran proclamades secretàries generals per la falta de més candidats

Les precandidatures de Francina Armengol i Catalina Cladera a les secretaries generals del PSIB i de la Federació Socialista de Mallorca, respectivament, han presentat aquest dimecres els avals de la militància.

Segons ha explicat el PSIB, atès que no hi ha hagut més precandidatures totes dues dirigents seran proclamades secretàries generals sense necessitat de votació.

Tant Armengol com Cladera han cobert el 2 per cent en el cas del PSIB i el 3 per cent en el cas de la Federació Socialista de Mallorca per fer efectives les candidatures.

El termini per a la recollida d'avals es va obrir el passat 6 d'octubre i s'ha tancat aquest dimecres. Després de la presentació dels avals s'ha obert un termini de 24 hores per a la presentació de recursos transcorregut el qual es procedirà a la proclamació de les candidates com a secretàries generals.

D'aquesta manera, Armengol iniciarà un tercer mandat al capdavant del PSIB mentre que Catalina Cladera substituirà a Mercedes Garrido, que va anunciar recentment que no optaria a la reelecció.

El PSIB celebrarà els pròxims 27 i 28 de novembre a Inca el 14 Congrés.