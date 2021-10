Negueruela sobre la part fiscal del REB: «Les Balears sempre han sortit guanyant si han pactat amb l'Estat»

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha defensat aquest dimecres «el diàleg i les relacions bilaterals» com la millor via per a obtenir recursos per a les Balears. «Les Illes sempre han sortit guanyant pactant amb l'Estat», ha afirmat.

En declaracions als mitjans, el conseller s'ha referit a la votació al Senat espanyol que ha aprovat, amb els vots en contra del PSOE, la presa en consideració de la Proposició de Llei presentada pel PP per a establir un règim fiscal diferenciat per a les Balears.

El conseller ha insistit que el diàleg «ha donat com a fruit el REB, el factor d'insularitat i els 855 milions d'euros d'ajudes directes per a les empreses sense el vot favorable del PP». En aquesta línia, ha remarcat, s'està negociant de manera bilateral entre les Balears i l'Estat el desenvolupament de la part fiscal del REB.

Negueruela ha rebutjat que el vot socialista hagi de suposar discrepàncies en els socis del Govern i ha ressaltat que els tres partits del Pacte estan d'acord en millorar les condicions de les ciutadans de les Balears. «Cadascú té el seu espai però tots hem defensat sempre el mateix», ha indicat.