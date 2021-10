El Parlament rebutja, amb els vots del PSIB i Unidas Podemos, una proposta per a garantir la no discriminació lingüística per part de les empreses de seguretat

Aquest dimecres s'ha debatut al Parlament la Proposició no de Llei presentada per Més per Menorca per a una adequada atenció a la ciutadania per part de les empreses de seguretat i vigilància, que ha estat rebutjada amb els vots en contra del PSIB-PSOE, PP, Unidas Podemos i Ciudadanos.

Si bé l’Estatut d’Autonomia estableix l’oficialitat de la llengua catalana i que les institucions han de «garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes», i que han de crear les condicions que permetin als ciutadans emprar les dues llengües oficials en igualtat de condicions; els drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears són vulnerats cada vegada més freqüentment. De fet, la proposta dels menorquinistes neix arran de la denúncia que va presentar un ciutadà menorquí el passat 11 de gener per la vulneració dels seus drets lingüístics per part d'un guarda de seguretat a l’Hospital Mateu Orfila.

Arran de les averiguacions que va fer Més per Menorca, es va saber que el contracte amb l’empresa que ofereix el servei de seguretat de l’Hospital Mateu Orfila no preveu la capacitació lingüística del personal que treballa de cara al públic oferint aquest servei. Per tots aquests motius, Més per Menorca va presentar aquesta PNL que demanava que el Govern inclogués com a requisit per a les empreses adjudicatàries de contractes públics acreditar que el personal que treballi de cara al públic sigui competent en llengua catalana. A més, la iniciativa dels menorquinistes proposava que, en els contractes públics de serveis de vigilància i seguretat, s’inclogués l’exigència per a les empreses adjudicatàries de formar el seu personal sobre drets lingüístics dels ciutadans.

Segons el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, «hi ha partits que consideren que el català és una llengua de segona, com ara el PP i Ciudadanos. I després hi ha el PSOE i Podem que damunt el paper defensen la igualtat entre les dues llengües oficials i a l’hora de la veritat mostren una insensibilitat total respecte la vulneració dels drets lingüístics de la ciutadania». «El rebuig a la nostra PNL significa reconèixer que els catalanoparlants són ciutadans de segona a les Illes Balears», ha conclòs.

La PNL ha rebut el suport de MÉS per Mallorca i El Pi - Proposta per les Illes Balears.