La Comissió de Primàries proclama les candidatures que optaran a liderar les llistes de MÉS per Mallorca al Consell i al Parlament

La Comissió de Primàries ha proclamat les quatre candidatures que finalment optaran a encapçalar les llistes electorals de MÉS per Mallorca al Parlament i al Consell de Mallorca en les eleccions de 2023. En el cas de les llistes al Parlament, s’han presentat dues candidatures i totes dues dues han estat validades i per tant proclamades. D’una banda la candidatura de Lluís Apesteguia i d’altra la de Maria Ramon. En el cas del Consell de Mallorca també hi haurà dues candidatures: una liderada per Bel Busquets i altra encapçalada per Jaume Alzamora.

Des d’aquest dimecres i fins el 22 d’octubre, els candidats podran fer campanya. Les votacions tendran lloc el 24 d’octubre. Inicialment 4.658 electors decidiran el proper dia 24 d’octubre quines persones encapçalaran les candidatures de la formació ecosobiranista. Segons les dades facilitades per la Comissió de Primàries de MÉS per Mallorca, la majoria dels electors (2.920) votaran de manera presencial a les diferents taules de votació que s’habilitaran en diferents punts de l’illa. La resta (1.738) participaran de manera telemàtica a través de la plataforma de votació habilitada.

El procés de primàries actual ha despertat molt d’interès i les xifres de participació superen les de les primàries celebrades al juny de 2018. Comparativament, el cens s’ha incrementat en prop de 500 persones. A aquestes bones xifres de participació cal afegir, a més, que MÉS per Mallorca ha incrementat la seva militància en gairebé 200 persones.