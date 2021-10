El Consell per la República assoleix les 100.000 persones registrades i es constitueix la Delegació de Menorca

El Consell per la República Catalana, l'organisme que té com a objectiu culminar el procés de constitució de la República catalana, ha arribat, aquesta setmana, a les 100.000 persones registrades.

D'altra banda, l'organisme republicà celebrarà una assemblea a Menorca per tal de constituir formalment la Delegació del Consell per la República a les Illes Balears.

L’Assemblea comptarà amb la presència de Carme Garcia, membre del Consell de Govern del Consell per la República i coordinadora de les Delegacions dels Països Catalans

L’assemblea de Menorca es farà dijous, 21 d’octubre, a les 19.00h a Mercadal. El punt de trobada serà davant la porta de la Sala Multifuncional de Mercadal a les 19.00 hores.

L'assemblea ha de servir per constituir a Menorca, de la Delegació del Consell per la República a les Illes Balears per elegir la persona que exercirà la coordinació d'illa.

De moment, ja existeixen Delegacions del Consell per la República a Eivissa i Mallorca.