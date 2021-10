Bauzá menteix al Parlament europeu i diu que el Govern imposa «l'ús exclusiu del català als sanitaris castellanoparlants»

L'eurodipuitat i alferes de l'exèrcit espanyol, José Ramón Bauzá Díaz, ha registrat dues preguntes al Parlament europeu adreçades a la Comissió Europea i que se sostenen en una explicació manipulada i falsa de la realitat.

La primera pregunta feta per Bauzá diu: «Com valora la Comissió la decisió del Govern de les Illes Balears d'imposar el català al personal mèdic, contravenint el seu dret constitucional a expressar-se en espanyol?»

La segona diu: «Quines mesures preveu adoptar la Comissió per a garantir que el Govern balear respecta els drets constitucionals del personal mèdic?».

Segons la introducció prèvia que ha registrat Bauzá: «El Govern de les Illes Balears va acordar recentment l'obertura d'un expedient informatiu i disciplinari al personal sanitari que no atengui en català als pacients, malgrat que la Constitució espanyola garanteix a tots els ciutadans el dret a expressar-se en espanyol, alhora que reconeix un especial respecte i protecció de la riquesa lingüística d'Espanya».

El text de Bauá no només inclou mentides flagrants, sinó que incorporà greus acusacions: «Amb l'aprovació d'aquesta mesura per l'Executiu balear, no sols es viola greument el dret constitucional del personal sanitari a expressar-se en la llengua oficial de l'Estat, sinó que s'atempta igualment contra la Carta dels Drets Fonamentals de la UE, que protegeix el dret a la llibertat d'expressió sense ingerència d'autoritats públiques i prohibeix la discriminació per motius lingüístics, en imposar l'ús d'una llengua exclusivament al personal castellanoparlant sota amenaça de represàlies laborals».