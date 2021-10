Truyol i Contreras formalitzen la seva candidatura conjunta a les primàries per a Cort

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, i el coordinador de MÉS per Mallorca a Palma i coordinador de Cultura a Cort, Miquel Contreras, han formalitzat la seva candidatura conjunta a les primàries per a encapçalar la llista de la formació ecosobiranista a les eleccions municipals de 2023.

Segons han recordat en una nota de premsa, Truyol i Contreras ja van presentar en un acte públic el projecte que pretén aglutinar totes les sensibilitats de MÉS per Palma.

Truyol ha ressaltat que la candidatura representa l'esperit i la força d'un projecte «100 per cent MÉS, que permet sumar a tothom a un projecte valent i entusiasmador, honest, d'esquerres, sobiranista, feminista i antiracista».

Contreras, per part seva, ha posat l'accent en la «il·lusió» per coliderar el partit dins de l'Ajuntament de Palma, avalats pel treball fet.

«Tenim experiència, il·lusió i toquem de peus a terra. La proximitat amb la ciutadania i la militància és una prioritat per a nosaltres», ha apuntat.

Contreras ha agraït la implicació de les persones que han signat els avals que han permès superar amb escreix els 20 avals mínims i que demostren la diversitat i pluralitat interna del partit.

Segons Contreras, és un «molt bon símptoma» que gairebé 500 persones s'hagin inscrit per a votar en les primàries, prova que MÉS és un projecte polític obert a la ciutadania, que vol fer polítiques «amb la gent, no des de dins de despatxos ni estructures tancades».

Segons han apuntat, en les pròximes setmanes, la prioritat de la candidatura serà acostar-se als militants i inscrits per a reflexionar conjuntament i fixar prioritats per a avançar en polítiques valentes i beneficioses per a la gent i el medi ambient.

La regidora i candidata ha indicat que la proposta d'ajudes de lloguer per als joves pot provocar l'encariment dels preus dels habitatges.

D'aquesta manera, ha redoblat l'aposta de la regulació de preus i la fixació de màxims com l'«única fórmula possible».

Per a Truyol, la limitació proposada pel Govern espanyol només per als grans propietaris de 10 habitatges o més, «és insuficient i arriba tard».

La candidata ha apuntat que «cal anar més enllà». Així, segons ha reiterat, la llei autonòmica preveu l'expropiació de pisos de grans tenedors que tenen buits amb l'objectiu d'especular i ha demanat l'«agilitat administrativa» que la nova llei estatal podria impulsar.

Truyol ha defensat també la limitació de les vendes d'habitatges a no residents. Així mateix, ha reclamat la derogació de la normativa que incentiva obtenir la residència a estrangers que compren habitatges amb valors superiors als 500.000 euros perquè, a parer seu, «distorsiona» el mercat.