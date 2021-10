La mallorquina Alícia Homs, reelegida presidenta dels Joves Socialistes Europeus

L’eurodiputada del PSIB-PSOE, Alícia Homs, ha estat reelegida com a presidenta dels Joves Socialistes Europeus (YES - Young European Socialists), després de la seva primera elecció l’estiu de 2019, Homs continuarà al capdavant de la YES durant dos anys més.

«Tenim esperança en Europa, volem una UE amb els instruments necessaris per a lluitar contra la desigualtat, que és la principal amenaça al projecte europeu», assegura Homs. Per això, una de les fites més importants pel mandat que comença per la YES és una participació activa a la Conferència sobre el Futur d’Europa. De fet, Homs és membre del Plenari de la Conferència, on representarà als joves europeus. «Hi ha reformes que no es poden postergar més si volem que la UE sigui capaç d’acabar amb les desigualtats que qüestionen el progrés i la convivència a Europa», diu Homs.

El lema del 15è Congrés de la YES, en el qual ha estat reelegida Homs, ha estat 'Junts per una Recuperació Verda i Justa'. Aquest és l’objectiu principal de la YES per als propers dos anys: empènyer als responsables polítics a emprar el Pla de Recuperació Europeu i el Pacte Verd per a reduir desigualtats, accelerar la transició ecològica i crear llocs de feina verds. Segons Homs, «la socialdemocràcia europea s’ha recuperat i té l’oportunitat de gestionar la major inversió a Europa des de la Segona Guerra Mundial, i som els únics que ho farem pensant primer en les persones».

El primer mandat d’Homs ha estat especialment marcat per la pandèmia. Tot i les grans dificultats, la YES ha continuat activa defensant els drets dels joves de tota Europa davant d’una crisi que els ha afectat especialment a ells. La YES ha organitzat prop de 50 activitats des que Homs és presidenta, moltes en remot a causa de la pandèmia, i ha aconseguit pressionar els responsables polítics europeus perquè la resposta a l’actual crisi tingui com a prioritat la protecció de la joventut.

Prova d’això ha estat el mecanisme per al Suport de l’Ocupació Jove que va aprovar la Comissió Europea a l’inici de la pandèmia i que, a suggeriment de la YES, va ampliar les edats que cobria fins els 29 anys. Segons Homs, «la nostra és la generació de la doble crisis: la crisi financera de 2008 i els de l’actual han suposat obstacles enormes per als projectes de vida de milions de joves europeus». La YES «ha d’estar present més que mai al debat públic europeu per insistir en la protecció i la creació d’oportunitats per als i les joves».

«Tot i els problemes que es troben en el camí del progrés els membres de la nostra generació, som els que més confiem en Europa», recalca Homs. La generació jove és la que es mostra més favorable al projecte europeu i a una integració més profunda de la Unió Europea, com mostren successius estudis. «La Unió Europea ha de cuidar millor al seu principal suport dins la població, que som els joves», argumenta Homs.