MÉS per Mallorca: «Ens preocupa la deriva ultra del PP i les seves complicitats amb l’extrema dreta»

El diputat de MÉS per Mallorca Joan Mas 'Collet' ha mostrat la seva preocupació per la «deriva extremista» del PP i les «cada vegada més evidents complicitats amb el partits ultres».

Segons Mas, la convenció celebrada pels conservadors aquest cap de setmana ha estat «una competició per veure qui és més d’extrema dreta». El diputat ecosobiranista s'ha mostrat preocupat perquè «els seus referents siguin Aznar, Sarkozy i Rita Barberá».

'Collet' també ha censurat «l’escandalosa» designació del nou vicepresident d’Iberdrola i ha lamentat que ni PP ni PSOE «estiguin disposat a acabar amb les portes giratòries». Segons Mas, les elèctriques «porten anys comprant polítics» i ha recordat que comparant el preu de la llum de fa un any amb el d’avui «s’ha multiplicat gairebé per sis». De fet, el diputat ha recalcat que el preu de l’electricitat «continua a l’alça» i aquest dilluns serà el més car de la història des de que hi ha registres.

En aquest context ha recordat que MÉS ha registrat una iniciativa reclamant un increment de la pressió fiscal sobre els beneficis de les elèctriques. En concret, la formació impulsa una bateria de propostes per a evitar la concentració del mercat elèctric en uns pocs grups empresarials.