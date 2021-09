Tolo Gili: «No hi caben interpretacions en el resultat final del congrés i no acceptarem cap manipulació més»

Després de les declaracions del candidat a presidir El Pi Toni Roldán a diferents mitjans de comunicació sobre irregularitats en el resultat del congrés de la formació del passat dissabte, la candidatura guanyadora, 'Junts hi guanyam', de Tolo Gili ha trobat necessari aclarir una sèrie de punts:

El congrés ha estat en tot moment organitzat directament pel membres de la candidatura del Sr. Roldán, fent un reglament a la seva mida, en executives sense quòrum, interpretant normes estatutàries per impedir la votació de més de 80 afiliats que varen fer incidències davant la mesa en defensa dels seus drets, pel que estam convençuts de que el resultat final de la nostra candidatura hagués sobrepassat el 65% de suports en un congrés just.

Manifestar que tots els membres de la mesa formaven part de la candidatura del Sr. Roldán, demostrant amb això molt poca voluntat de transparència.

La mesa ja es va pronunciar en el seu moment sobre les candidatures segons extracte literal de la comunicació que es va enviar:

«Reunida la mesa del V Congrés Balear de El Pi, dia 23.9.21 a les 17,30 amb l'assistència de... ...........................................................decideix per unanimitat: Acceptar els canvis a les llistes de candidatura proposats per la candidatura del Sr., Bartomeu Gili i el Sr. Antoni Roldán tot d'acord amb els correus remesos. Remetre les llistes a l'empresa .... per la seva inclusió a la plataforma de vot corresponent...».

Finalment han remarcat que «ja no hi caben interpretacions en el resultat final del congrés i no acceptarem cap manipulació més», pel que demanen a Roldán que «deixi de banda aquesta actitud i accepti el resultat, tal i com va manifestar i es va comprometre una vegada finalitzat el congrés». «El projecte, els afiliats i tot el partit no ens ho mereixem», han conclòs.