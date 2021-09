Gent per Formentera: «Reclamem al PSIB que se sumi al rebuig d’una llei que exclou la protecció del català»

Davant l’avantprojecte de llei de comunicació audiovisual promogut pel Govern espanyol, que s’ha fet públic aquesta setmana, Gent per Formentera ha hagut d’expressar la seva «preocupació» pel contingut que se n’ha pogut conèixer, on no es fixen uns mínims de producció en català a les obres de les grans plataformes audiovisuals accessibles a l’Estat espanyol.

«En la situació de fragilitat de la nostra llengua davant les dinàmiques dels mercats, entre ells l’audiovisual, fets com aquests només fan que augmentar-ne la indefensió i el perill d’esdevenir una llengua residual», han remarcat.

Gent per Formentera ha lamentat la «poca sensibilitat del govern PSOE-Podemos envers la nostra llengua i envers la diversitat lingüística i cultural de l’Estat espanyol, que, una vegada més, queden en paraules sense traducció en fets. Hem de denunciar que el PSOE és reincident en aquesta línia, després que al mes de març s’aliés amb PP, Vox i Ciudadanos per impedir la igualtat de totes les llengües de l’Estat en àmbits públics com el Congrés dels Diputats, coherentment amb el seu acord amb el PP el 2005 per imposar al reglament el castellà com a única llengua a la cambra, o en les repetides votacions conjuntes amb el PP per impedir la oficialitat del català a les institucions europees».

La formació espera que les notícies sobre l’ajornament de l’aprovació de la llei de l’audiovisual «realment sigui per tenir en compte la protecció del català».

Des de Gent per Formentera han volgut donar suport a les iniciatives de MÉS per Mallorca. D’una banda, del Grup parlamentari que portarà al Parlament una iniciativa per a garantir la producció audiovisual en català a la llei de comunicació audiovisual. I, d’altra banda, la del senador Vicenç Vidal qui ha instat dins de la Comissió de Control de RTVE a ampliar les hores de contingut audiovisual en RTVE en llengua catalana a les Illes Balears i al seu compromís a reivindicar que la llei de comunicació audiovisual no exclogui la protecció del català.

«Davant del silenci del Govern, i de la presidenta, Francina Armengol, sobre aquest maltractament continuat a la nostra llengua per part d’un govern suposadament progressista i amic, li reclamem que el PSIB se sumi al rebuig d’una llei que exclou la protecció del català i doni suport a la iniciativa en defensa del català en la llei audiovisual», han conclòs.