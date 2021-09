Castells: «Proposàvem complir l’Estatut, la igualtat de serveis públics en una illa o una altra no es pot veure afectada per la capacitat econòmica dels consells»

A mode de valoració de les propostes de resolució que es varen aprovar el passat dimarts, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, considera que es dona un greuge comparatiu pel que fa al transport públic. «En aquests moments, s’està consolidant aquest greuge entre el finançament que s’està destinant al transport públic de Mallorca i al de la resta d’illes, donat que totes les illes menys Mallorca tenen transferida aquesta competència», ha explicat.

En el cas de Mallorca, administrat directament pel Govern, s’ha pogut dur a terme una gran inversió en transport públic mentre que els consells no poden fer front a les noves demandes de transport públic perquè tenen un finançament taxat per la Llei, denuncien els menorquinistes. «Aquest greuge reforça un dels problemes polítics clau, la desigualtat entre els serveis públics segons l’illa on es resideixi, i hi hem de fer front», ha remarcat Castells.

En aquest sentit, Més per Menorca va presentar una proposta de resolució per tal de constatar la insuficiència del finançament de la competència de transport per carretera per als consells insulars. Així, i atesos els reptes sorgits en els darrers anys en aquest àmbit, demanava instar el Govern a actualitzar el finançament d’aquesta competència en pro dels consells insulars. Aquesta proposta es va rebutjar.

Per això, Castells s’ha mostrat «profundament dolgut» perquè el PSOE «no hagi vist la gran problemàtica del transport públic» a les Balears. «Proposàvem complir l’Estatut, la igualtat de serveis públics en una illa o una altra no es pot veure afectada per la capacitat econòmica dels consells», ha conclòs.