'Inca té Memòria' ret homenatge a Andreu Paris

Amb el títol 'Inca té memòria', l’Ajuntament d’Inca impulsa, un any més, un programa d’actes destinats a recuperar i difondre la memòria històrica de la ciutat. Enguany, el cicle inclou un total de 12 actes oberts al públic i dues activitats formatives, del 8 al 23 de febrer.

«Un any més, organitzam aquest cicle amb la intenció de donar veu a qui no l’ha tenguda i contribuir a donar visibilitat a aquelles persones que han quedat a l’oblit. 'Inca té memòria' ja s’ha consolidat i, any rere any, ampliam la programació amb noves activitats per a tots els públics. Com a institució tenim el deure de continuar treballant, investigant i divulgant el nostre passat recent, per reparar i retornar una dignitat que és col·lectiva i que ens pertany a tots i totes», assenyala la regidora de Memòria Democràtica, Alice Weber.

Així doncs, en el marc d’aquesta iniciativa es duen a terme diverses activitats adreçades a la ciutadania: presentacions de llibres, taules rodones, teatre i música conformen un programa que es clou amb la inauguració d’una exposició dedicada a una figura rellevant del patrimoni històric i social de la ciutat. A més, aquesta edició s'inauguraran dos murals en el marc d’'Inca té memòria'.

Un any més el focus central del programa és el 'Memorial de l'Oblit', l’acte institucional que ret homenatge a les víctimes de la guerra civil i el franquisme, que se celebrarà el dia 23 de febrer en el claustre de Sant Domingo. Enguany, es retrà un sentit homenatge a Andreu Paris, activista i sindicalista inquer que va morir a Porreres l’any 1937. Així mateix, Paris és també el protagonista de l’exposició que s’inaugura el 19 de febrer i es pot visitar fins al 15 de març.

El cicle augmenta i diversifica la seva programació

En el marc d’'Inca té memòria' es presenten dos llibres, 'Ferrari Billoch i la Guerra Civil', de David Ginard, amb l’autor i Miquel Pieras, el dia 11 a les 19:30 h al Claustre de Sant Domingo; i la novel·la 'Vent Surant' de Francesca Sastre, el dia 19 a les 19.30 h al mateix lloc. A més, el cicle estén llaços amb les 'Converses al Museu' que es realitzen al Museu del Calçat i la Indústria d’Inca, amb una taula rodona que té per títol 'Moviment obrer i memòria democràtica' que es realitza el dia 12 a les 17.00 h a aquest indret singular.

El dia 14 arriba el torn del teatre amb 'Els altres' de Salvador Olivam a les 19.00 h en el Teatre Principal d’Inca. 'Els altres' és una obra de teatre que dona a conèixer la figura del batle republicà Emili Darder. Durant l’obra ens endinsarem dins el pensament i el sentiment del batle Darder i de molts altres republicans dels quals coneixerem la seva penúria. És una obra amb un gran contingut dramàtic i emocional accentuat per una acurada selecció musical.

La música també està present a la conferència musicada 'La música de la República' d'Esther Lázaro el dia 21 a les 19.30 h al Claustre de Sant Domingo. L'endemà, dia 22, també es fa una visita guiada a les 9.30 h dins el cicle 'Descobreix Inca' que té per títol 'Inca i el Franquisme', a càrrec de Miquel Pieras.

Enguany, a més, el cicle acull la col·locació de la Pedra de la Memòria en homenatge a Pablo Ferrer Madariaga, Comandant del Batalló de Caçadors de Ceuta, afusellat el 3 de desembre de 1936 a Melilla, que es durà a terme en presència de la família al Quarter General Luque el 22 a les 12 h.

A més, durant el temps que s’allarga el cicle es duran a terme dos murals. Per una banda, Roc Blackblock durà endavant un projecte de divulgació de la memòria a través del muralisme arreu del territori. L’obra s’inaugura el dia 23 a les 10.30 h, a la paret del CIFP Pau Casesnoves. A més, dia 22 s’inaugurarà també l’obra mural 'Pels que mai van tornar', d’Aina Llompart Casanovas.

Finalment, cal destacar que enguany 'Inca té memòria' també arriba a l’IES Berenguer d’Anoia amb la lectura de la novel·la 'Vent Surant', de Francesca Sastre, en presència de l'autora inquera. La trama comença l’any 1936 a Cabrera i passa per Menorca i Inca. Retrata fets i personatges reals, com l’exbatle d’Inca, Toni Mateu, i els seus germans, i també fa una reflexió sobre el que suposa la guerra i com això es transmet a través de les generacions. A més, el CEP d’Inca ofereix en col·laboració amb l’Àrea de cultura una visita guiada 'Inca i el Franquisme', a càrrec de Miquel Pieras, exclusiva per al professorat.