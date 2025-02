Denuncien que la crisi de govern entre PP i SomAVI-El PI afecta greument la gestió de l’Ajuntament de Bunyola

El PSIB-PSOE de Bunyola ha manifestat aquest dissabte la seva preocupació per «les desagradables notícies» que s’han publicat aquests dies i que afecten l’equip de govern de l’Ajuntament. En aquests moments «hi ha una relació molt tensaentre les dues parts de la coalició: PP per un costat i SomAVI-El Pi per l’altre».

Segons els ‘socialistes’, «els enfrontaments han arribat a un punt en què estan afectant el dia a dia dels treballadors municipals». Tal com recorda l’agrupació local, s’han fet públiques «les denúncies de maltractament» que ha donat a conèixer CC.OO., però ja hi ha antecedents de la marxa de personal pel mal ambient que es respira: «La tècnica municipal, un regidor d’AVI, el secretari municipal i ara quatre policies, entre d’altres han partit dels seus llocs respectius. I tot això repercuteix negativament en la minva de serveis i funcions que presta l’Ajuntament als bunyolins».

Segons el PSIB-PSOE, «l’enfrontament dins l’equip de govern està afectant molt greument el funcionament de l'Ajuntament. Desviacions de centenars de milers d’euros en les despeses, inflant partides de publicitat i despeses no essencials, factures impagades, etc. S’ha arribat al punt que el pressupost per enguany, encara presentat ni aprovat, està quedant greument compromès».

Per tot això, l’agrupació dels ‘socialistes’ de Bunyola exigeixen actuacions decidides per treure l’Ajuntament de la deriva de «mala gestió i deixadesa actuals», prenent decisions valentes per tal d’arreglar aquesta situació. «Estam disposats a deixar de banda les diferències i fer tots els esforços que calgui perquè Bunyola tingui un equip de govern a l'altura de les circumstàncies. Per a nosaltres, el poble de Bunyola va per davant de tot», han sentenciat.