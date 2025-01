MÉS destapa la mala gestió dels serveis socials de l’Ajuntament de Marratxí

Més per Marratxí ha denunciat aquest dissabte que l’Ajuntament de Marratxí únicament ha lliurat 18 targetes moneder a 18 famílies de les prop de 500 famílies que les haurien pogut rebre. Segons els ecosobiranistes, l’Ajuntament du a terme una gestió negligent dels serveis socials del municipi.

Tal com han explicat des de l’agrupació de MÉS, «aquest projecte que es va engegar el mes d’abril de 2024 per part del Govern de l’Estat espanyol, consisteix a dotar a les famílies amb infants i joves a càrrec seu a què puguin fer ús d’una ajuda directa que pot anar dels 130 euros mensuals per una família de dos membres a 220 euros mensuals per a una família de quatre membres. El repartiment d’aquestes targetes va finalitzar el mes de desembre passat i es poden fer servir fins al mes de març del 2025, per la qual cosa aquelles famílies a les quals no els hi han fet arribar les targetes ja no podran beneficiar-se d’aquesta ajuda».

Així, tal com han indicat els ecosobiranistes, «les targetes moneder actuals, que substitueixen l’antic programa FEAD, es carreguen per a la compra d'aliments i productes de primera necessitat als supermercats adherits al programa (Carrefour, Alcampo, Eroski-Caprabo…) i d’aquesta manera les famílies haguessin pogut adquirir aliments frescos i productes bàsics de neteja, però a causa de la inoperància i manca d’aptitud de PP-Vox, aquestes famílies quedaran sense aquests recursos. Eren els serveis socials de cada Ajuntament qui havien de sol·licitar-les a Creu Roja i aquesta administració les havia de fer arribar als seus usuaris que complien els requisits».

Aina Amengual, portaveu de l’agrupació, ha assegurat que «és una vergonya que prop de 500 famílies quedin sense aquests recursos i sobretot en aquestes dates, ja que per Nadal és quan les famílies tenen més despeses. Això demostra que PP-Vox no es preocupen per les famílies més desfavorides. Fins i tot sospitam que aquesta negligència no sigui una tàctica per deixar inactives accions polítiques orientades a donar resposta a les necessitats de la ciutadania».