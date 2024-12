La Mancomunitat Pla de Mallorca presenta el manual per a la Creació, Comercialització i Promoció d’Experiències Turístiques d’hivern

Dimecres 18 de desembre, a les 12 h, la Mancomunitat Pla de Mallorca ha presentat al sector professional i als ajuntaments del Pla el manual elaborat com a guia per a les empreses per a la creació, comercialització i promoció de nous productes turístics accessibles i inclusius. L’acte s’ha dut a terme a la sala de plens de la seu de Mancomunitat Pla de Mallorca, a Petra.

L’acte ha començat amb la presentació i benvinguda de la presidenta, Joana Maria Pascual, i s’ha donat veu a Marc Currius, de l’empresa Aurea Nature, encarregat d’elaborar aquest manual.

Aurea Nature ha detallat els objectius que es pretén aconseguir aquest projecte són proveir d’eines personalitzades per al disseny d’activitats turístiques alineades amb la sostenibilitat, fomentar el desenvolupament econòmic local, el creixement de les petites empreses productores, revalorar els recursos naturals, culturals i socials del Pla de Mallorca com actius turístics, incentivar pràctiques turístiques que redueixin l’impacte ambiental, ajudar les empreses a dissenyar experiències que siguin respectuoses i que promoguin les tradicions, costums i productes locals, posicionar el Pla de Mallorca com a destinació atractiva per a turistes interessats en experiències sostenibles i fomentar un flux equilibrat de visitants durant tot l’any, respectant l’entorn i la identitat local.

El manual detalla des dels diferents segments de viatgers, les motivacions i els principals mercats emissors. També fa una anàlisi dels distints canals de venda i de les diferents estratègies de comunicació i promoció, i aporta exemples d’altres destinacions i empreses que són un cas d’èxit i que poden servir d’inspiració.

Aquesta guia estarà disponible al web de la mancomunitat, i totes les empreses interessades la podran obtenir descarregant-la d’un enllaç pròximament.

Aquesta actuació s’emmarca dins el Pla de Sostenibilitat Turística de Destí (PSTD), finançat per la Convocatòria Extraordinària 2021 dels fons NextGenerationEU de la Unió Europea, i està adreçada al sector turístic del Pla de Mallorca, productors, allotjaments i empreses d'experiències.