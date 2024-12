Inca celebra la primera Nit de les Neules i reivindica aquesta tradició nadalenca

L'Ajuntament d'Inca organitza aquest Nadal la primera edició de la Nit de les Neules, en col·laboració amb neulers d'Inca, Xalest, el Museu del Calçat i de la Indústria i les comunitats religioses de la Unitat Pastoral d'Inca, Franciscans TOR i les Germanes de la Caritat de Sant Vicent de Paül. Aquest esdeveniment combina cultura, patrimoni i tradició per posar en valor les neules com a icona del Nadal mallorquí. «Amb la Nit de les Neules no només volem compartir una experiència única i especial amb tota la ciutat, sinó també reivindicar el valor històric i simbòlic d'aquesta tradició que ens connecta amb el nostre passat», destaca el batle d’Inca Virgilio Moreno.

Activitats prèvies al Museu del Calçat i de la Indústria d’Inca

D’aquesta manera, la programació s'inicia el dimecres, 18 de desembre al Museu del Calçat i de la Indústria amb dues activitats que permetran conèixer millor la història i el significat de les neules. A les 17 hores, s’inaugura l'exposició 'Les neules de Mn. Joan Baptista Barceló al Monestir de Sant Bartomeu'. A continuació, a les 17.30 hores, es durà a terme una nova edició de «Converses al Museu» sota el títol 'Per Nadal, neules', amb la participació de les expertes Antònia Fornès i Montse Ramírez.

La Nit de les Neules: Un recorregut cultural i musical

D’altra banda, el dissabte 28 de desembre, de 20.30 h a 22.30 h, tendrà lloc la Nit de les Neules, una vetlada especial que oferirà als assistents l’oportunitat de gaudir d’un recorregut per diversos espais emblemàtics d'Inca, cada un d'ells amb una activitat singular:

• Església de Sant Domingo: Projecció del breu audiovisual 'Per Nadal... neules!', que explora la importància cultural d'aquesta tradició.

• Església de Santa Maria la Major: Acompanyament musical a càrrec del Conservatori Municipal Antoni Torrandell.

• Convent de les Germanes de la Caritat de Sant Vicent de Paül: Tast de neules per als assistents.

• Convent de Sant Francesc: Acompanyament musical a càrrec del Conservatori Municipal Antoni Torrandell.



Així doncs, amb aquest esdeveniment, l'Ajuntament d'Inca cerca «no només preservar aquesta tradició tan arrelada, sinó també implicar la ciutadania en el reconeixement i la celebració de les neules com a part fonamental de la identitat cultural i religiosa de Mallorca».