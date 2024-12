Èxit de participació a la diada solidària d'Esporles pel País Valencià: «El poble ajuda el poble»

«Esporles respon sempre. Ho feim d’una manera noble, com deia l’escriptor uruguaià Eduardo Galeano: 'Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món'», així s'ha expressat el batle d'Esporles, Josep Ferrà, després de la diada solidària que s'ha fet al poble pels afectats per la DANA al País Valencià.

L'esdeveniment ha estat tot un èxit de participació i recaptació, superant, de molt, totes les previsions. 320 persones participaren a la paella solidària realitzada per Pau Bachero, actor, director teatral i veí d’Esporles. Una paella que fou precedida per la inauguració de la diada a la plaça de l’Ajuntament a càrrec dels representants de l’Assemblea Ciutadana, organitzadora de l'esdeveniment.

Durant el matí es dugué a terme un passacarrers, un berenar solidari a la plaça del Jardinet i un vermut amb tapes a l’IES Josep Font i Tries. Després de les gloses de la Colla de Dimonis, arribà el plat fort de la jornada: la Gala Solidària que omplí la Casa del Poble amb 200 persones que assistiren a l’acte malgrat les inclemències meteorològiques.

Neus Albis presentà i conduí la Gala que donà el sus amb la presentació de 'Les imatges arribaren a temps', l’assaig audiovisual, fet per a l’ocasió, de Jaume Carrió, director de cinema esporlerí i guanyador d’un Goya el 2018. La gala comptà amb les actuacions de Xanguito, Joan Tries (Amb una Mica de Sort), Benjamin i Marie, i la Rondalla Maristel·la. Per últim, es projectà la salutació de Joan Ruiz, veí d’Aldaia, qui té lligams i familiars al poble d’Esporles.

La gala finalitzà amb les intervencions de Xisca Torres, coordinadora de la diada i del batle d’Esporles, Josep Ferrà, qui envià un missatge als veïns d’Aldaia amb qui Esporles ha decidit agermanar-se solidàriament: «La solidaritat és el bé més íntim, més arrelat a l'essència dels pobles. És l'emoció, el pols de vida, la necessitat de compartir bellesa i sentiments... eixe és el nostre compromís, aldaiers i aldaieres».

La diada solidària d’Esporles comptà amb la participació de veïns d’Aldaia i de Picanya, residents a Esporles.

Durant les properes setmanes es duran a terme altres actuacions i activitats en solidaritat amb el poble valencià que incrementaran la xifra provisional de 12.000 euros recaptats.