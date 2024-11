16 comunicacions a les I jornades d'estudis locals de Maria de la Salut

El divendres 29 de novembre a partir de les 17:30 h i el dissabte 30 des de les 9:30 h, la Casa de Cultura de Maria de la Salut reuneix a estudiosos i investigadors del poble per a comunicar el coneixement científic i la difusió dels diferents aspectes socials, econòmics, històrics, naturals i cultural, que han conformat i conformen el passat i el present del municipi.

Dit esdeveniment és organitzat per l'ajuntament de Maria de la Salut, conjuntament amb l'Associació Cultural Fent Carrerany i el Col·lectiu Blat Xeixa.

Divendres a les 17:30 h el batle del municipi, Jaume Ferriol, donarà la benvinguda conjuntament amb els altres organitzadors i, a continuació, l'historiador mariando Bartomeu Pastor Sureda realitzarà la lliçó inaugural amb el tema 'Evolució demogràfica i econòmica de Maria'. Després hi haurà uns blocs de comunicacions sobre personatges com Pere Fons, dites i gloses de Maria, la recuperació de l'obra de teatre musical La consueta dels tres Reis d'Orient, estudis damunt salut i qualitat de vida, coneixement de la flora del terme municipal...

Dissabte a partir de les 9:30 h s'endinsaran amb temes més relacionats amb la història del poble, amb la participació d'investigadors com Maria Barceló, Antoni Mas, Manel Herrera, Joan Carbonell, Tomeu Pastor...

Les jornades finalitzaran amb una visita a peu per racons pel poble i amb una aturada especial a l'església. Hi haurà berenar amb productes locals i sens dubte molt d'espais de conversa que estaran oberts a totes les persones que hi vulguin assistir.

Un dels grans objectius de les jornades és crear un espai de reflexió, d'on puguin sorgir punts de debat, línies de treball o plans d'actuació encaminats a la millora de la vida social, econòmica, mediambiental i cultural de Maria de la Salut.