L’OCB de Manacor organitza la conferència 'Intel·ligència educativa o educació artificial' a càrrec de Llorenç Valverde

El pròxim dimecres, 20 de novembre a les 20:00 hores, tendrà lloc a Can Lliro de Manacor la conferència organitzada per l'Obra Cultural Balear de Manacor que tendrà com a protagonista a Llorenç Valverde i Garcia. El títol escollit pel conferenciant és: "Intel·ligència educativa o educació artificial".

Llorenç Valverde és professor emèrit de la UIB i director de l'Institut de recerca en intel·ligència artificial de les Illes Balears i, en aquesta ocasió, ens parlarà de la diferència entre l'ús estratègic de la intel·ligència artificial en educació i el seu ús esbiaixat en una educació totalment automatitzada.