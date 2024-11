Esporles aposta per un «agermanament solidari» amb un municipi afectat per la DANA i canalitzar l’ajuda de poble a poble

Aquest dilluns, 11 de novembre, se celebrà una Assemblea Ciutadana d’Esporles en la que hi participaren l’Ajuntament, veïns, i representants d’associacions i institucions interessats a informar-se i dinamitzar les ajudes pels afectats per la DANA. L’Assemblea apostà per explorar la possibilitat d’establir un vincle amb un municipi afectat per la DANA i canalitzar l’ajuda de poble a poble. Un «agermanament solidari» que «permetrà crear vincles a tots els nivells: entre ajuntaments, serveis públics municipals, institucions, centres educatius, associacions, entitats esportives, etc. L’Ajuntament iniciarà els contactes en els dies vinents, per la viabilitat de la iniciativa ciutadana, per dur a terme la recerca i per animar als altres municipis de les Illes Balears i a la FELIB a estudiar aquesta possibilitat» exposa el batle d’Esporles, Josep Ferrà.

Aquesta iniciava «prioritzarà la feina a mitjà i llarg termini, encara que també s’ha proposat explorar iniciatives a curt termini com la de l'Institut Josep Font Tries, d’estades a Esporles per alumnes de secundària, o l’organització d’una diada solidària per recaptar fons. Una diada que serà organitzada entre l’Ajuntament i el teixit associatiu del poble», assegura Ferrà.

Durant la reunió es va fer especial incidència en què la millor manera d’ajudar ara, i la que s’ha de prioritzar és l’econòmica, fent donacions, i els voluntariats especialitzats (emergències, sanitaris, etc.).

L’Ajuntament ha agraït totes les iniciatives ja dutes a terme per veïns i associacions (entre d’altres, la recollida de material i la recaptació de fons per part dels alumnes de l’IES d’Esporles i les seves famílies). També s’aprofità l’Assemblea per felicitar els veïns d’Esporles, membres dels cossos d’emergència i seguretat, que s’han desplaçat aquests dies als municipis afectats, entre ells, bombers del Consell de Mallorca.