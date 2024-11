L'oposició de Llucmajor critica la «inacció» del govern municipal davant la crisi de la recollida de fems

Els grups municipals PSIB-PSOE, Llibertat Llucmajor, Més per Llucmajor i S'ULL (S'Arenal-Urbanizciones-Llucmajor) expressen la seva preocupació per la manca de solucions al conflicte de la recollida de fems a Llucmajor, que amenaça una vaga efectiva a partir d’aquest dimarts.

«Després de vuit mesos d'inacció per part de l'equip de govern, la situació ha arribat a un punt crític: tot i tenir la majoria necessària per resoldre el conflicte, el govern municipal ha demostrat una total incapacitat per gestionar aquesta crisi», assegura l’oposició. El mes de febrer del 2024 i, davant una convocatòria de vaga dels treballadors de recollida dels fems a Llucmajor, els tècnics municipals informen que cap negociació pot prosperar.

L’oposició lamenta que en vuit mesos no s’hagin impulsat solucions «com rescindir el contracte de l’empresa actual i contractar-ne una que ho gestioni de forma provisional, accelerar les feines per tenir llest el nou contracte de recollida de fems que ha d'entrar en vigor el pròxim mes de juny o establir una taula de diàleg permanent entre totes les parts implicades per evitar futures crisis».

Els grups de l'oposició exigeixen a l'equip de govern «que assumeixi les seves responsabilitats i prengui mesures immediates per evitar la vaga que segurament s’anunciarà ben aviat. La ciutadania de Llucmajor no pot continuar patint les conseqüències d'una gestió tan deficient».

PSIB-PSOE, Llibertat per Llucmajor, Més per Llucmajor i S’ULL insten a l'equip de govern a «presentar un pla d'acció immediat per resoldre el conflicte, garantir la continuïtat del servei de recollida de fems i oferir explicacions clares i transparents a la ciutadania sobre la situació actual». «Continuam oberts al diàleg i a col·laborar en la recerca de solucions, sempre que es faci dins del marc legal i amb la màxima transparència», conclouen.