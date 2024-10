Detenen un funcionari d'un poble de la serra de Tramuntana per malversar 30.000 €

La Guàrdia Civil ha detingut un funcionari d'un ajuntament d'un poble de la serra de Tramuntana per un delicte de malversació de cabals públics per suposadament comprar eines i màquines per valor de 30.000 €.

La Benemèrita ha explicat en una nota de premsa que els agents van iniciar una recerca arran d'una denúncia presentada pel mateix ajuntament, ja que sospitaven d'una contínua despesa molt elevada en eines i materials per part de la brigada municipal, que en pocs mesos havien adquirit trepants, polvoritzadors, compressors, entre altres estris. Les despeses arribaven als 30.000 €, a més d'una gran quantitat de gasolina.

Per això, agents de l'Àrea de Recerca de Pont d'Inca van dur a terme una sèrie d’indagacions que van permetre esbrinar que totes les compres van ser realitzades per la mateixa persona i que la gran majoria d'aquestes eines no estaven en els magatzems de l'ajuntament.

Fins al moment s'ha recuperat part del material i es continua amb les indagacions, i no es descarten més detencions.