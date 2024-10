S'habiliten per primera vegada serveis especials de tren amb motiu de les Fires d’Inca prèvies al Dijous Bo

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha habilitat serveis especials de reforç amb motiu de les Fires d’Inca prèvies a la celebració del Dijous Bo. Els trens especials s'han programat durant els propers tres caps de setmana, aquest diumenge dia 20 i també per als següents diumenges, dies 27 d'octubre i 3 de novembre.

Així doncs, per a cadascun d'aquests dies, SGM afegeix 14 trens de reforç sobre l'horari habitual, els quals circularan des del matí fins a l’horabaixa, a la franja horària on s'espera major demanda.

Hi haurà 12 d'aquests reforços que efectuaran el recorregut entre Palma i Enllaç en tots dos sentits i 2 més que efectuaran el recorregut Palma-Inca, un per cada sentit. Els trens especials prestaran servei a les dues parades existents actualment a Inca, la estació principal i la estació de Constància/Hospital d’Inca, inaugurada ara fa un any.

Tots els trens especials habilitats efectuen parades en totes les estacions intermèdies entre l’origen i la destinació.

És la primera vegada que la companyia ferroviària introdueix trens especials en ocasió d'aquests esdeveniments, al marge de la programació de trens especials que cada any SFM habilita con motiu del Dijous Bo, que comptarà con serveis nocturns i reforços també enguany.

Es pot consultar tota la informació detallada a www.trensfm.com i www.tib.org