Demanen explicacions per la successió d’incendis al Parc Natural de l'Albufera

MÉS per Mallorca ha registrat una bateria de preguntes al Govern per a demanar explicacions relatives a la successió d’incendis que durant les darreres setmanes està afectant el Parc Natural de l'Albufera de sa Pobla. A més, la formació ecosobiranista ha demanat també explicacions al Congrés espanyol sobre l’actuació de la Guàrdia Civil al respecte.

En concret, el partit ecosobiranista ha registrat preguntes al Govern en les quals demana si s’estan investigant tots els focs ocorreguts recentment al Parc Natural de l'Albufera i si hi ha indicis sobre que els incendis hagin pogut ser provocats.

En aquest sentit, a més, MÉS per Mallorca demana a l’executiu quins mitjans pensa posar en marxa per a dur a terme les investigacions necessàries per a esclarir l'ocorregut i si, en cas de comprovar-se que els incendis han estat provocats, farà pública aquesta informació, els noms de l’autor o autors responsables, així com la intencionalitat amb la qual es varen dur a terme.

Així mateix, el partit ecosobiranista ha demanat també quin control duu el Govern respecte a les cremes controlades al Parc Natural de l'Albufera i quines mesures de prevenció s’hi duen a terme.

Finalment, MÉS per Mallorca, a través del diputat Vicenç Vidal, ha demanat al Congrés espanyol sobre quina és l’actuació de la Guàrdia Civil relativa als incendis succeïts al Parc Natural de l’Albufera, si s’estan investigant els fets i quines mesures tenen previstes per a evitar-los.