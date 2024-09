MÉS per Marratxí presenta una moció de suport als veïns de Can Garriga davant les «molèsties provocades per Tirme»

MÉS per Marratxí ha presentat una moció de suport als veïns de Can Garriga davant les «reiterades molèsties» que, segons critiquen, ocasiona la planta de tractament de residus urbans, gestionada per Tirme.

La moció serà debatuda en el ple municipal del pròxim 24 de setembre, segons ha assenyalat la formació, que ha criticat que els veïns duen temps queixant-se «d'olors insuportables i sorolls desmesurats» en l'activitat de la planta.

D'aquesta manera, la formació reclama controls analítics de l'emissió de gas metà, així com realitzar un estudi acústic i implementar mesures per a pal·liar «l'excés de soroll».

Segons MÉS per Marratxí, un dels majors problemes de Can Garriga són els «obstacles a una mobilitat sostenible i segura». En aquesta línia, han assenyalat que el carrer Romaní és l'única entrada i sortida al nucli urbà i que els camions que es dirigeixen a la planta circulen a gran velocitat.

Per això, la moció cerca el compromís de l'Ajuntament per a rebaixar la velocitat màxima a 20 quilòmetres per hora, estudiar un accés alternatiu i crear un vial sostenible per a vianants i bicicletes en el camí de Sa Fita, entre altres mesures.

«Les molèsties insuportables que els veïns sofreixen han de tenir una compensació. Tant l'Ajuntament com el Consell de Mallorca han de comprometre's a millorar les infraestructures i els serveis de Can Garriga perquè els seus habitants deixin de ser ciutadans de segona», ha reivindicat la portaveu de MÉS per Marratxí, Aina Amengual.