El Bloc per Felanitx denuncia la connivència de l’Ajuntament amb un abocador il·legal en rústic a Portocolom

A la plaça del Comerç de Portocolom, l’espai que s’utilitzava per a resguardar els contenidors abans de l’entrada en funcionament del sistema porta a porta ha aparegut tancat amb unes barreres i un pany. Hi ha evidències fotogràfiques que aquest nou espai tancat, situat en una zona de domini públic, ara és utilitzat de manera privativa pel restaurant Volare, per a guardar-hi el fems que genera la seva activitat.

«Aquest ús no ha estat degudament autoritzat per part de l’Ajuntament, tot i ser-ne coneixedor, la qual cosa constitueix un tracte de favor inequívoc cap a aquest establiment comercial, i suposa un greuge respecte de la resta de comerços i establiments de la zona, els quals, com estipula la normativa, han d’habilitar un espai propi per a destinar-lo a aquest ús», ha denunciat el Bloc per Felanitx.

Si això fos poc, es té constància que aquests residus acaben en un abocador il·legal situat en una parcel·la en rústic a l’entorn de Can Gaià, també a Portocolom. El Bloc ja va denunciar durant l’agost l’existència d’aquest abocador totalment irregular. Es dona la circumstància que aquest abocador està situat en una parcel·la que és propietat d’una germana de l’empresari responsable del restaurant en qüestió, l’empresa del qual també té les concessions dels serveis de les platges del municipi.

El mateix vehicle utilitzat per a transportar els residus també ha estat vist recollint bosses de fems al baret de Cala Marçal. Donat el volum de fems dins l’abocador és de suposar que el fems de tots els barets de la concessionària (Cala Sa Nau, Cala Marçal i s’Arenal) també acaben a aquest indret.

Des del Bloc es demana a l’Ajuntament que actuï de forma immediata per a posar fi a aquest tracte de favor injustificat envers el restaurant Volare i que iniciï de seguida un expedient sancionador per abocaments il·legals en rústic, i que se’n doni trasllat a l’Agència de Defensa del Territori, que és qui té les competències de règim sancionador en matèria urbanística.