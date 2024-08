Pla de Mallorca XXI s'afegeix a les mostres de rebuig al projecte de macrogranja avícola a Sineu

Pla de Mallorca XXI ha mostrat aquest dijous el seu rebuig al projecte que pretén construir una macrogranja avícola a Son Venrell, a Sineu. El passat divendres, 23 d'agost, l'Ajuntament de Sineu va rebre l'informe tècnic que avalua el projecte d'Avícola Son Perot SA, empresa local amb seu a Manacor, i que planteja la creació d'una macrogranja avícola dins del municipi de Sineu. El projecte planteja la construcció d'una granja avícola de capacitat màxima de més de 739.000 gallines a la finca de Son Venrell, que es troba devora Sineu i Maria de la Salut.

Nombroses entitats dedicades a la sostenibilitat agrícola i ambiental s'han posicionat en contra d'aquest projecte, com APAEMA, el GOB i Greenpeace. També han mostrat el seu rebuig l’Ajuntament de Llubí i l'Ajuntament de Sineu, que en els darrers dies ha fet una sèrie de trobades informatives per a facilitar als veïns el procés de presentació d'al·legacions en contra del projecte. A aquests organismes s'afegeix Pla de Mallorca XXI, associació dedicada a la reflexió i la proposta d'idees sobre el futur de la comarca.

El projecte de la macrogranja es troba actualment en fase d'exposició pública al Servei d'Assessorament Ambiental de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Sostenibilitat. Planteja, segons l'informe tècnic, la creació d'una infraestructura d'onze naus amb capacitat de 739.400 gallines, així com altres estructures com un femer amb capacitat de gestionar tots els residus de les granges de l'explotació de Manacor i Sineu. La intenció de l'empresa es realitzar el tancament progressiu de la granja de gallines de què disposen en l'actualitat a la finca de s'Allapassa a Llucmajor, on es gestionaven un total de 135.696 gallines, i per això aquest projecte vindria a ser una important ampliació. El 2023, la Comissió Balear de Medi Ambient ja va imposar una multa de 200.000 € a Avícola Son Perot per no disposar de la pertinent autorització ambiental integrada de la finca de s'Allapassa.

«La creació de la macrogranja a Sineu implica un gran impacte, per mor de diversos factors com poden ser el consum de recursos naturals com l'aigua, ja que es preveu que consumeixi 60.000 metres cúbics a l'any, fet que preocupa especialment atès a l'escassa disponibilitat. També pot afectar negativament en la qualitat de vida dels residents, a causa de les possibles olors i renous. Finalment, cal destacar la poca coherència que té ubicar una explotació avícola intensiva propera a la zona de les Mines, espai inclòs dins de l'inventari balear de zones humides i d'alta importància biològica, i que recentment s'ha aprovat que sigui adquirida per l'executiu autonòmic», han explicat.

Des de Pla de Mallorca XXI es demana que es cancel·li l'execució d'aquest projecte, així com la seva revisió exhaustiva, tenint en compte tots els impactes ambientals, sanitaris i socials que aquest tindrà.