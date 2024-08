L'amollada d'ànneres de Can Picafort compleix 85 anys

Aquest diumenge Can Picafort ha tornat a celebrar la tradicional amollada d'ànneres davant Ca ses Monges. La DANA va obligar a suspendre-la el passat dijous, el que no ha impedit que sigui un dels moments més multitudinaris de les festes de la Mare de Déu d'Agost de Can Picafort. A la festa, que ha fet enguany 85 anys, des del 2006 no s'empren ja ànneres vives, sinó de plàstic. Darrere tenen un número que et permet participar d'un sorteig de premis dels diversos comerços i negocis del poble.

El 2004 el Govern, a instància de les associacions animalistes i prohibicionistes, va prohibir les celebracions amb animals. L'Ajuntament de Santa Margalida no en va fer cas els primers dos anys, i va haver de pagar diverses multes de la Conselleria d'Agricultura. El 2006, seguint l'exemple de la Colònia de Sant Jordi, el consistori va optar pels ànecs de goma. Els quatre anys següents veïnats anònims emmascarats varen continuar tirant des d’una embarcació al voltant d'una dotzena d'ànneres vives. Així i tot, els dispositius de vigilància de la Guàrdia Civil no varen aconseguir identificar mai cap sospitós.

Després del 2010 encara hi va haver algunes protestes contra el nou format més respectuós amb els animals, però han anat minvant amb els anys. Els ànecs de plàstic s'han convertit ara en el símbol de les festes de la Mare de Déu d'Agost de Can Picafort i la festa posterior, l'After Patos, han arrelat ben molt entre el públic picaforter.