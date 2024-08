Aprovat el projecte del nou parc de bombers de Santanyí

El Consell de Mallorca ha aprovat de manera definitiva en Consell Executiu el projecte de construcció del parc nou dels Bombers de Mallorca de la zona sud de l’illa, que s’ubicarà a Santanyí. El parc nou, el novè del cos d’emergències de la institució insular, tindrà un cost de 5.264.500 euros i el termini d’execució serà de dotze mesos. També s’ha aprovat l’encomanda de gestió a Tragsa. Es preveu que les obres comencin el 2025.

La infraestructura nova tendrà una dotació permanent d’un caporal i cinc bombers i permetrà reduir el temps de reacció en cas d’incendi o d’emergència a la zona més septentrional de l’illa. A més, el parc de bombers estarà dotat amb diferents tipus de vehicles: un vehicle autobomba rural pesant, un vehicle amb bomba lleugera urbana i un tot terreny.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha afirmat que «aquesta aprovació és una passa més perquè el projecte del nou parc de bombers de Santanyí sigui una realitat. Aquesta infraestructura és una reivindicació històrica, no només de Santanyí, sinó de tots els municipis del Migjorn. D’aquesta manera complim la paraula donada i el nostre compromís de millorar i ampliar les infraestructures i l’equipament dels Bombers de Mallorca, amb l’objectiu de millorar-ne les condicions, garantir-ne la seguretat i millorar el servei per a tots els ciutadans».

El futur parc de bombers de Santanyí, de 1.500 metres quadrats de superfície, comptarà amb tres zones diferenciades. Una zona principal, de dues plantes, on s’ubicaran els espais administratius (sala de comunicacions, oficina…) i la zona d’ús personal (cuina, menjador, sala, dormitoris, gimnàs…). Una zona per a la flota de vehicles, on hi haurà el servei de garatge, el taller i les zones d’emmagatzematge general. Cal destacar que l’entrada i la sortida dels vehicles seran independents de l’entrada principal, per evitar interferències i permetre una sortida ràpida dels vehicles en cas d’emergència. El parc de bombers també disposarà d’una zona per descontaminar els vehicles, que estarà ubicada devora la zona de descontaminació dels bombers. Serà on entraran els bombers i els vehicles després d’una actuació i on es desinfectaran els equips de protecció individuals i els camions.

El disseny del parc de Santanyí és el model que el Consell de Mallorca farà servir en les reformes integrals dels parcs principals de Manacor, d'Inca, de Calvià i de Llucmajor, englobades en el projecte de renovació i d’ampliació de les infraestructures dels Bombers de Mallorca, que també inclou el pla de reagrupació de tota la prefectura del Servei de Bombers en una nova seu a Marratxí.