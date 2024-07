Marratxí demana per unanimitat una moratòria en la projecció i instal·lació de megaparcs fotovoltaics

L'Ajuntament de Marratxí va aprovar a la sessió plenària d'aquest dimarts una moció presentada pel Partit Popular i VOX per a impulsar una moratòria en la projecció i instal·lació de megaparcs fotovoltaics.

La moció va ser aprovada per unanimitat després que l'Ajuntament de Marratxí instàs, l'administració competent en la matèria, a una moratòria a l'expedició de llicències per a la instal·lació de parcs fotovoltaics de més de 5 hectàrees al municipi de Marratxí.

A l'escrit, l'equip de govern municipal insta també l'administració competent, en coordinació amb els ajuntaments, a desenvolupar un pla de zonificació «que contempli la distribució racional i sostenible dels parcs fotovoltaics, tenint en compte la protecció dels terrenys protegits per les normes urbanístiques locals, la protecció de les construccions catalogades, la distància als nuclis de població i als residents i la longitud dels traçats de les línies d'evacuació». Així mateix, es demanarà «incloure tant la moratòria com la zonificació de parcs fotovoltaics a la Mesa per a un gran pacte social i polític per la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de les Illes Balears».

El batle, Jaume Llompart, va insistir una vegada més a «manifestar la postura de l'equip de govern, que és la negativa» als mega parcs fotovoltaics, i «el suport als veïns i als nuclis de la població que es veuen afectats per la construcció d'aquest tipus d'instal·lacions». Segons Llompart, «cal generar energia d'una altra manera. Ve marcat per les lleis estatals i europees i sobretot ens ve marcat per un sentiment de responsabilitat ecològica i mediambiental».

A més, a la seva intervenció, el batle va anunciar la instal·lació de plaques en edificis municipals. "És l'hora que en donem exemple. És aquest equip de govern el que donarà exemple col·locant instal·lacions de plaques fotovoltaiques a tres dels seus edificis municipals i ha cedit dos espais a l'Institut Balear de l'Energia perquè els doti d'instal·lacions fotovoltaiques, per generar energia d'una manera més adequada", va manifestar.

A la sessió plenària, l'equip de govern format per PP i VOX va votar favorablement les dues mocions presentades per l'oposició en contra de la construcció dels parcs fotovoltaics de Cas Pobre I i II, i Ferreret, tots dos dins el terme municipal de Marratxí.

Actualment, al municipi de Marratxí hi ha 10,03 Ha de parcs fotovoltaics executats, i gairebé 170 Ha en tramitació. Segons la moció presentada pel Partit Popular i Vox, "la tramitació d'aquests parcs fotovoltaics influeixen seriosament en la vida dels ciutadans, ja que comprometen espais mediambientals, zones d'esbarjo i servituds de pas per a futures infraestructures".

Segons l'escrit, "la instal·lació de parcs fotovoltaics sense una planificació adequada representa un risc significatiu per al medi ambient, la qualitat de vida dels residents i el desenvolupament urbà sostenible. A més, la manca de planificació pot comprometre el desenvolupament urbà i de les infraestructures futures, afectant negativament la planificació territorial i la capacitat del municipi per créixer de forma ordenada i sostenible."

A la moció també varen esmentar els veïns de Marratxí, que han manifestat "una forta oposició a la instal·lació d'aquests parcs fotovoltaics propers als seus habitatges". Aquesta preocupació es deu a diversos factors: l'impacte visual significatiu que aquestes instal·lacions tenen sobre el paisatge i sobre els seus habitatges, o la devaluació potencial de les seves propietats a causa de la proximitat a grans infraestructures industrials que altera l’estètica de l'entorn".