Esporles obri expedient al Fill Adoptiu i Il·lustre Mateu Tugores per col·laborar amb la repressió franquista

El Ple de l'Ajuntament d'Esporles aprovà ahir una moció per obrir un expedient per anul·lar o revocar els títols de Fill Il·lustre i Fill Adoptius atorgats per l'Ajuntament d'Esporles durant les dictadures de Franco i Primo de Rivera, respectivament.

La moció fou defensada per Maria Roig Comas, regidora del PAS-MÉS per Esporles i membre de l'Equip de Govern. Mateu Tugores i Maimó va néixer a Felanitx el dos d'octubre de 1870 i fou capellà i rector d'Esporles entre els anys 1899 i 1953, any, aquest darrer, de la seva defunció.

Diferents fonts orals al municipi i diverses publicacions recullen la participació del rector Tugores de manera directa o indirecta en els esdeveniments succeïts a Esporles durant el període comprès entre el cop d'estat del 18 de juliol de 1936 i fins a l'any 1939 així com en la repressió posterior assenyalant persones per ser detingudes --algunes d'elles varen ser afusellades-- o actuant i declarant contra veïns d'Esporles (alguns infants). Actuacions desmereixedores, per la seva crueltat, de qualsevol consideració pública favorable.

Així, l'Ajuntament d'Esporles inicia l'expedient a l'empara de la llei de memòria democràtica de les Illes Balears, encara en vigor i de la llei de memòria de l'Estat Espanyol.