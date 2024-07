Santanyí sanciona Movistar per deficiències en el servei de telefonia municipal

L’Ajuntament de Santanyí ha obert un expedient administratiu de penalitats a l’empresa Telefónica de España SAU, titular de la marca Movistar, davant les contínues deficiències en el servei de telefonia fixa, transmissió de dades i accés a Internet.

Segons expliquen des del consistori, des de fa gairebé un any s'arrosseguen greus problemes amb el servei que fan que no es pugui atendre adequadament a la ciutadania. Les primeres incidències es van començar a registrar l’any passat. A tall d'exemple, entre els dies 10 i 12 de gener de 2024 no hi va haver servei o va funcionar anormalment, motiu pel qual es va imposar una penalitat de 1.500 €. El dia 24 del mateix mes de gener van tornar a quedar sense servei, cosa que va suposar una penalitat de 750 €.

La situació més greu es va donar entre els dies 6 de març i 2 de maig de 2024, produint una incidència que ha estat considerada falta greu i a la qual correspon una penalitat de 3.000 €. Per això, la Junta de Govern Local ha adoptat un acord per sancionar l’empresa amb 5.250 euros per incompliment del contracte.

Segons ha explicat la batlessa, Maria Pons, «ens estava generant greus problemes al dia a dia del funcionament municipal. De fet, encara tenim incidències que no s’han resolt, com la comunicació interna entre departaments o amb la Policia Local. Això no es pot consentir, perquè són els veïnats i veïnades del municipi que reben les conseqüències».

Les sancions ja han estat notificades a l’empresa de telefonia i, a més, s’ha iniciat un segon expedient d’imposició de penalitats del mateix contracte, fet que es preveu que elevi encara més l’import de les sancions.