L'aigua continua sense ser apta per al consum humà en algunes localitats del Pla de Mallorca

En algunes localitats del Pla de Mallorca la manca d'aigua potable continua sent un problema greu. Els residents han rebut, una vegada més, una factura de l'empresa HIDROBAL que alerta sobre la qualitat de l’aigua: NO APTA PER AL CONSUM HUMÀ.

Aquest problema no és nou. Fa anys que la qualitat de l’aigua distribuïda es considera inadequada per al consum humà a causa de la concentració de nitrats que supera els valors màxims permesos segons el Reial Decret 03/2023. Això obliga els veïns a no utilitzar l'aigua per beure ni cuinar, encara que es pot emprar per a dutxar-se, rentar la roba o els estris de cuina sense risc per a la salut.

En el dossier especial del número 14 (febrer del 2022), l'entitat Pla de Mallorca XXI dedicava les pàgines a conèixer les causes que provoquen la problemàtica de l'accés a aigua de qualitat.

Pere J Jaume se n'ha fet ressò a través del seu compte de Twitter: «Fa anys que hi treballen…. Mentre creixen els pobles, les cases i xalets en zona rústica, els pous, les piscines, els hotels… Ànims, ho tenim a tocar!»