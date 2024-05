MÉS per Campos proposa que la piscina municipal sigui «refugi climàtic» i el PP ho impedeix

Ara que s'acosta l'estiu, els pobles de Mallorca es preparen per aplicar mesures per combatre les altes temperatures, com ara garantir refugis climàtics a la població.

A Campos, el grup municipal de MÉS ja fa temps que proposa «refugis climàtics en tot el nucli i Sa Ràpita, com un dels elements d’ajuda a la població dins dels efectes del canvi climàtic».

Des de MÉS per Campos declaren que «sabem, que aquest estiu 2024 serà (en el millor dels casos), una repetició del sufocant estiu 2023. Per això creiem que la declaració de la piscina municipal com a refugi climàtic és una estratègia important per fer front als efectes del canvi climàtic i garantir la seguretat i el benestar de la població durant les situacions d’emergència relacionades amb el clima».

Els sobiranistes han presentat una moció que proposa convertir la piscina municipal en un Refugi Climàtic, però el El PP hi ha votat en contra i la batlessa ha dit que en onades de calor, «es recomana restar a casa i beure molta aigua».

«Els refugis climàtics, l’arbrat als carrers i a les nostres places i les ombres als parcs infantils, son imprescindibles per afrontar els estius sufocants que patirem d’ara en endavant», diuen des de MÉS.

La moció volia garantir l'entrada lliure a la piscina durant les onades de calor per als empadronats a la població, amb una franja d'accés lliure que podria ser de les 15 hores a les 18.00. I que, en tot cas, la mesura de gratuïtat pot estar limitada a, menors de 10 anys, majors de 65 anys, dones embarassades, mares lactants i persones amb discapacitat.