Una moneda de l’any 320 confirma que el derelicte de ses Fontanelles pertany a l’època romana

El Consell de Mallorca ha presentat algunes de les troballes de les excavacions que s’han duit a terme aquest mes d’abril per a preparar l’extracció definitiva del derelicte de ses Fontanelles.

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha explicat que és un estudi arqueològic per comprovar l'estat de conservació del vaixell que s'extraurà els pròxims mesos. Durant tot aquest mes s’han obtengut més dades sobre l’arquitectura naval i sobre el fons que acull l’embarcació per així perfilar el projecte d’extracció. Tot i això, no se’n pot avançar una data exacta perquè la meteorologia hi té un paper fonamental en l’operatiu.

Aquesta campanya d’excavacions, prèvia a l’extracció definitiva del derelicte, ha explicat el president, acaba amb troballes de material arqueològic molt importants. «Ha aparegut una moneda a la carlinga, que és el forat on s’assentava el pal de l’embarcació. És una mostra d’un acte ritual que s’ha vist també a altres derelictes. Se sosté que en el moment que es construí es va col•locar la moneda sota el pal major per atreure la bona sort», ha detallat.

Una moneda de l’any 320 dC

El president Galmés ha explicat que la moneda trobada va ser encunyada l’any 320 dC a la ciutat de Síscia (actual Sisak, Croàcia). Podria pertànyer a l’emperador Constantí (307-337 dC) o a Licini I (307-324 dC). Cal destacar que aquests emperadors varen promulgar l’edicte de Milà el 313 dC de tolerància religiosa pel qual el cristianisme deixava de ser perseguit.

«La data precisa d’aquesta moneda és molt important perquè proporciona el que en la terminologia arqueològica es denomina com a terminus post quem, és a dir, el moment després del qual aquesta nau va començar a navegar i es va enfonsar», ha explicat Galmés. Si a aquesta troballa s’afegeix que l’estudi de les àmfores i que l’arquitectura naval està molt ben conservada i no sembla presentar grans reparacions, els arqueòlegs conclouen que l’embarcació ha de ser del segle IV dC.

En conclusió, el Consell de Mallorca tanca aquesta campanya amb èxit i ja es comença la preparació de l’extracció definitiva del derelicte.

A 65 metres de la costa

El derelicte de ses Fontanelles es descobrí el 2019, quan un veí de la zona que bussejava va avisar el Consell de Mallorca de la troballa. Es troba a 65 metres de la costa i a 2,5 metres de profunditat. El 2022, es varen extreure alguns materials que hi havia dedins: àmfores amb oli, salses de peix i vi. També es va concloure que el vaixell provenia de Cartagena i que es va enfonsar en el segle IV dC.

L’estat de la fusta és excepcional i també el del carregament, les àmfores. De fet, aquestes àmfores, de tipologia diversa, tenen unes inscripcions pintades que ja s’han catalogat com a les més importants de la Mediterrània (informen sobre el contingut dels envasos). Per tots aquests motius, es considera una gran troballa que situa Mallorca com a indret arqueològic de referència a tot el món, segons ha assegurat el president Galmés.