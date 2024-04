UGT demanda l'Ajuntament de Calvià per vulnerar el dret fonamental a la negociació col·lectiva

UGT Serveis Públics ha interposat una demanda contenciós administrativa contra l'Ajuntament de Calvià per vulneració del dret fonamental a la negociació col·lectiva en no haver consultat amb els sindicats alguns aspectes de la relació de llocs de treball del Consistori per a l'any 2024

L'organització sindical ha detectat que sense cap tipus de negociació s'han amortitzat places, s'han establert requisits i retribucions per a llocs de nova creació i s'han modificat els complements de destinació i nivell de llocs de treball ja existents.

UGT Serveis Públics ha exigit a l'Ajuntament de Calvià que «compleixi la legalitat» per a evitar que amb les seves actuacions errònies «pugui perjudicar greument» la plantilla municipal. A més, ha explicat que les administracions tenen la potestat de crear nous llocs de treball, però que «no es compleix la legalitat si no es negocien amb els sindicats» qüestions com ara els requisits d'accés, les retribucions del complement específic i de destinació, així com la jornada, la tornada o el pla de vacances.

El sindicat ha comptabilitzat una desena d'àrees del consistori afectades per canvis sense la preceptiva negociació col·lectiva, entre les quals hi ha la Policia, Infraccions i Sancions, Contractació, Informàtica o Manteniment.

«En alguns llocs les retribucions han pujat o disminuït o s'han establert requisits d'accés diferents, l'augment d'aquestes retribucions pot ser correcte, però no en sabem el motiu i els sindicats l'han de conèixer. Són qüestions que han de passar per la Comissió de Valoració i ser ratificades a la Mesa Negociadora», ha abundat UGT Serveis Públics.

UGT ha volgut tranquil·litzar el personal públic de l'Ajuntament de Calvià i ha insistit que la seva intenció amb la demanda és «garantir que les actuacions del Consistori es realitzen d'acord amb l'ordenament jurídic i no es perjudica les persones que ocupen alguns llocs de feina».