La Fundació Franz Weber qualifica el potencial retorn de les corregudes de toros a Muro com un «acte medieval»

La Fundació Franz Weber ha qualificat el potencial retorn de les corregudes de toros a Muro com un «acte medieval» que s'empara en «un interès únic de l'equip de govern municipal i no pas en les veritables demandes de la ciutadania».

Després de gairebé set anys sense esdeveniments d'aquestes característiques a la localitat, l'anunci d'una possible concessió de la plaça de toros municipal, incloent-hi actes taurins, suposaria «una gran reculada i respondria a un subsidi de l'exigu lobby sectorial de les Illes», han assenyalat.

El juny del 2017, la plaça va albergar la darrera correguda de toros i des d'aleshores, amb una remodelació de la plaça, aquesta pot albergar tota mena de programació, cosa que des de la FFW inciten l'Ajuntament a aplicar amb «veritables polítiques públiques culturals».

L'edifici, catalogat com a Bé d'Interès Cultural, podria tenir una nova vida, com assenyalen els naturalistes. Per això es poden «adoptar mesures de reconversió per a facilitar la realització d'esdeveniments no taurins, millorant les grades i els serveis, incloent-hi nous usos a l'interior i apostant per activitats durant tot l'any».