La Policia Local de Campos reprimeix una concentració veïnal en contra de la desforestació de sa Ràpita

Desenes de veïns de sa Ràpita s'han mobilitzat aquest dissabte per protegir el medi ambient i en contra de la política de desforestació de l'Ajuntament de Campos. Ara bé, els veïns volien dur a terme una sembra de plantes, però han estat desallotjats i identificats per la Policia Local, argumentat que «no tenien permís» per a dur a terme l'acció.



La protesta havia estat convocada pel GOB, Amics de la Terra i MÉS per Campos. Les desenes de veïnats han cridat consignes en contra de la desforestació i han llegit un manifest, fins que han estat reprimits per la Policia Local del municipi. L'Ajuntament ja va advertir aquesta setmana que no donava permís per a la protesta.



Segons les entitats ecologistes, fa mesos que l'Ajuntament destrueix tota la flora de la primera línia de la mar de sa Ràpita per «fer net». «Una autèntica barbaritat», segons els veïns, que volen «denunciar i revertir» perquè no passi més. «La natura no és brutor» han argumentat.

Ens hem reunit amb els veïnats i veïnades de Sa Ràpita, el @GOBMallorca i els Amics de la Terra, per fer un acte de rebuig a la desforestació de la Garriga de Sa Ràpita, per part de l'Ajuntament de Campos. pic.twitter.com/ArkkOB1AMD — MÉS per Campos (@mespercampos) March 30, 2024