Enguany a Calvià Sant Jordi no matarà el drac, morirà a mans de Saint George

Aquella frase atribuïda a Josep Tarradellas que advertia que «en política es pot fer tot, menys el ridícul», cobra vigència i serà una constant a tenir en compte durant l'actual legislatura al municipal de Calvià.

La combinació de mala fe i beneitura que acumulen els actuals dirigents de l'Ajuntament del municipi calvianer rema en direcció contrària a la que aconsellava el president de la Generalitat.

No han acabat de mostrar els peus per un costat que ja es tornen a posar en ridícul per l'altre: el proper 23 d'abril, en comptes de celebrar la festa de Sant Jordi, una festa nascuda al nostre país que s'ha estès a tot el món, celebraran 'Saint George', patró d'Anglaterra.

L'Ajuntament de Calvià ha anunciat per als propers dies 26 i 27 d'abril, a Palmanova amb un programa sense cap acte relacionat amb els llibres.