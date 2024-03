Inca nomena Gabriel Pieras com a cronista honorari de la ciutat

El ple de l'Ajuntament d'Inca ha aprovat per unanimitat el nomenament de Gabriel Pieras Salom com a cronista honorari de la ciutat. Aquesta iniciativa s’ha pres després que Gabriel Piera manifestà la seva voluntat de cessar per decisió pròpia del càrrec.

Així doncs, una vegada el consistori de la capital del Raiguer va acceptar la renúncia de Pieras, elevà a ple la proposta d’anomenar Pieras com a cronista honorari d’acord amb l’extensa i prolífera labor que ha realitzat durant tots aquests anys, així com es contempla en el reglament municipal regulador de la figura de Cronista Oficial de la Ciutat d’Inca.

«Des de 1986, Gabriel Pieras és cronista oficial de la ciutat d’Inca, i també va ser nomenat arxiver honorífic de la ciutat. Gràcies a la seva tasca en el món de la història, ha rescatat de l’oblit gran part del passat inquer i l’ha donat a conèixer d’una forma activa amb la publicació d’un gran nombre d’obres escrites, i també a partir dels mitjans de comunicació. D’aquesta manera ha fet arribar els seus coneixements de la realitat inquera a un ampli públic local i així ha fet créixer entre els inquers un sentiment d’estima cap a allò que ens construeix com a comunitat», explica el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

A més, Moreno destaca que «Pieras ha estat una figura cabdal durant els darrers 60 anys en el nostre municipi. Per això, consideram imprescindible i necessari nomenar-lo cronista honorari de la ciutat d’Inca.».

Així mateix, durant la seva intervenció el batle d’Inca va anunciar que iniciarà els tràmits per atorgar-li a Gabriel Pieras la Medalla d'Or de la Ciutat.

De forma paral·lela, l’Ajuntament ha posat en marxa una convocatòria pública per a la selecció i el nomenament de la figura del nou Cronista Oficial d’Inca.