L’Hospital d’Inca implanta el primer marcapassos permanent

L’Hospital Comarcal d’Inca ha implantat per primera vegada en els disset anys d’història un marcapassos permanent. El receptor ha estat un pacient de vuitanta-set anys que pateix un bloqueig auriculoventricular avançat.

Fins ara, entre cinquanta i seixanta pacients del Sector Sanitari de Tramuntana que necessitaven implantar-se un marcapassos o necessitaven un recanvi eren derivats anualment a Son Espases. A aquests se sumaven tots aquells pacients que necessitaven una reprogramació del dispositiu o una revisió, i tots els portadors de marcapassos que necessitaven sotmetre’s a una cirurgia.

Ara, segons els càlculs del Servei de Cardiologia, a l’Hospital Comarcal d’Inca s’implantaran entre seixanta i vuitanta marcapassos cada any. A més, tots aquells pacients del Sector Sanitari de Tramuntana portadors d’aquests dispositius acudiran al centre sanitari del Raiguer per a les seves revisions periòdiques o per reprogramar-los. Igualment, tampoc caldrà derivar a l’Hospital Universitari Son Espases pacients amb marcapassos per sotmetre’ls a diferents cirurgies.

Tot això generarà més comoditat per als usuaris del Sector i un estalvi en despesa sanitària, atès que aquests pacients ja no necessitaran ambulàncies bàsiques o medicalitzades per ser traslladats a Son Espases.

La implantació de marcapassos suposa un bot de qualitat per a l’Hospital Comarcal d’Inca, gràcies sobretot a l’esforç del personal del Servei de Cardiologia, Radiologia i de Quiròfan.