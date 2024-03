Alcúdia commemora el 8M amb la lectura d'un manifest per part de tres dones vinculades a l'art

Aquest divendres, Alcúdia també ha commemorat el 8M, Dia internacional de la Dona, amb la lectura del manifest per part de tres dones vinculades a l'art: Carme Contestí, historiadora de l'art; Laia Fuster, il·lustradora; i Lorena Reynés, historiadora i artista. L'acte s'ha desenvolupat a la Biblioteca de Can Torró, amb la participació de la Coral de la gent gran d'Alcúdia dirigida per Martí Saéz.

L'acte, celebrat al pati de la biblioteca, ha estat presentat per la regidora d'igualtat, Verónica Caro, que ha donat la paraula a les tres dones encarregades de llegir el manifest i ha reivindicat les relacions entre la dona i l'art. En aquest sentit, Laia Fuster ha emfatitzat la tasca que queda perquè entre homes i dones hi hagi igualtat d'oportunitats i ha explicat el sentit del cartell del 8M dissenyat per ella, l'iceberg, com a símbol d'aquesta lluita.

Lorena Reynés ha parlat de la necessitat que sigui «no un dia sinó tot l'any» aquesta visibilització de les dones, i Carme Contestí ha posat el seu focus en les dones artistes que al llarg de la història de l'art han estat invisibilitzades.

L'acte s'ha tancat amb les paraules de la batlessa, Fina Linares, qui ha agraït la participació d'aquestes tres dones en la lectura del manifest, i ha afirmat que «per la igualtat real s'ha de continuar fent feina i no només un dia, sinó cada dia, esperant poder arribar a aquesta igualtat real i que un dia es deixi de dur a terme aquesta commemoració».

L'acte ha comptat amb l'assistència de regidores i regidors, de la corporació municipal, tant del govern, com de l'oposició. Tot seguit, Caterina Valriu, professora de la UIB, ha fet un conta contes per a adults 'Contes de dones, dones de conte', en el que ha reivindicat la igualtat de gènere a través de literatura popular. Amb motiu del 8M, Alcúdia ha organitzat tot un seguit d'actes que s'estendran al llarg de la setmana que ve.