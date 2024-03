Sus a la XXXIX edició de la Fira del Fang de Marratxí

La XXXIX edició de la Fira del Fang de Marratxí ha començat aquest divendres i es prolongarà fins al pròxim 10 de març amb un total de 26 estands d'artesans presents.

Segons ha informat el Consistori, al voltant de les 10.00 hores d'aquest divendres es donava per inaugurat l'esdeveniment amb el tall de cinta i el ball dels gegants del municipi, els siurells Bet i Marçal.

«És una fira molt important per a Marratxí, però també per a Mallorca, perquè representa una part molt important de la nostra cultura, de les nostres tradicions i sobretot dels productes arrelats a aquesta illa», ha declarat el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

El batle de Marratxí ha donat les gràcies al president i a la vicepresidenta del Consell per assistir un dia d'actes «atapeït» per ser el Dia de les Balears, «senyal, sens dubte, de la importància que concedeixen a aquest esdeveniment».

També Llompart ha definit la Fira com «un esdeveniment en el qual s'ajunta la tradició, les arrels, amb el present i futur de la ceràmica».

La ceràmica en el món rural és la temàtica d'aquest any de la fira i consisteix en la mostra de 18 peces de fang que antigament s'usaven en el món rural, en les possessions. Aquesta exposició, a més de l'Escola municipal de Ceràmica, entre altres, podran visitar-se a la Carpa situada a la Verònica.

Cal recordar que les activitats de la Fira del Fang es duran a terme en dues ubicacions. Una és la plaça de l'Església de Sant Marçal, que acull la zona d'exposició i venda dels artesans, i l'altra és la carpa situada al costat de la plaça, en la zona coneguda com a esplanada de La Verònica, on es duran a terme les exposicions, entre altres actes de la Fira.

A més, hi ha un tercer escenari, el Museu del Fang, on hi ha una exposició permanent de peces de fang antigues, i és on s'exposa i es podrà visitar l'obra artística guanyadora del premi Benet Mas, l'obra 'La fi. L'origen' de l'artista Leticia Muñoz.

Com a novetat, el Museu del Fang enguany també comptarà amb un esdeveniment gastronòmic en el qual participaran cinc xefs de l'illa. Aquests són Ariadna Salvador, Jordi Cantó, Tomeu Lassio, Miquel Calent i Andrés Benítez, conegut com el Peccata Minuta.

Entre els tres escenaris s'habilitarà un tren que realitzarà una ruta diària des de Sant Marçal, el cor de la Fira, fins al Museu del Fang.

A la plaça se situen un total de 26 parades d'artesans --els 11 ceramistes i siurelleres de Marratxí, i 15 de fora del municipi, en concret d'altres pobles de Mallorca com Binissalem, Lloseta, Llucmajor, Algaida o Palma, i també un artesà de Barcelona--.

En el mateix espai, a més, es duran a terme una sèrie d'activitats durant tota la setmana com a tallers de fang, que enguany s'han incrementat a 11, i també amenitzaran les jornades balls populars, cercaviles, contacontes i concerts.

La carpa acollirà durant tota la setmana, a més, els tallers escolars, en els quals solen participar en total uns 1.500 nins de tots els col·legis de Marratxí.