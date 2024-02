El PSOE d'Inca ret homenatge als seus militants històrics durant la inauguració de la nova Casa del Poble

El Secretari General del PSOE d'Inca i batle de la ciutat, Virgilio Moreno, ha convidat a militants i simpatitzants del partit per commemorar l'aniversari de l'agrupació, que aquest 2 de febrer ha complert 88 anys. En la celebració, s'ha retut un sentit homenatge a exregidors i militants històrics «en agraïment al seu compromís, dedicació i valors socialistes».

Aprofitant l'aniversari de l'agrupació, s'ha realitzat la inauguració de la nova Casa del Poble, situada a la Plaça Santa Maria la Major, 14. Durant l'acte, Moreno ha destacat que «les portes d'aquesta nova Casa del Poble estan obertes a tothom, tots els inquers i inqueres hi són benvinguts» i també ha destacat la voluntat que la nova Casa del Poble sigui «un espai en el qual puguem dialogar, fer feina i intercanviar opinions, sempre des de la democràcia».

A més, Moreno ha afegit que «amb l'obertura d'aquesta nova Casa del Poble, els socialistes d'Inca continuam consolidant el projecte progressista a Inca, un projecte marcat per la gestió eficient i uns marcats valors socialistes que reflecteixen l'orgull d'un passat amb una història molt rellevant, un present sòlid i un gran futur per endavant».

La secretària general del PSIB-PSOE i presidenta del Congrés espanyol, Francina Armengol, ha fet referència als seus inicis a l'agrupació, sempre remarcant les seves arrels i el seu orgull inquer entre paraules d'agraïment i emoció: «Hem estat capaços de ser un partit fort i unit i per això som un instrument al servei de la gent, perquè estam en política no per lucrar-nos, ni per interessos personals o de partit, sinó per servir a la gent des dels valors, les idees i el diàleg».

Per part seva la Secretària General de la Federació del PSOE de Mallorca, Catalina Cladera, ha remarcat la unió que sempre ha demostrat l'agrupació inquera: «Els socialistes d'Inca són un referent amb un projecte d'una àmplia majoria per a tot el municipi, i això ho reflecteix amb aquesta nova seu, des de la transparència i l'accessibilitat».

Finalment, militants i simpatitzants del partit s'han dirigit cap a la nova Casa del Poble, on s'ha retut un sentit homenatge a 23 exregidors i militants històrics: Mercedes Lara, Luís Ribera, Margalida Llobera, Xavier Ramis, Esperança Ramis, Antònia Sabater, Biel Amer, Concepción García, Bartomeu Artigues, Jaume Armengol, Francina Armengol, Antoni Armengol, Rosario Mateo, Maria Saéz, Mariano Bonillam, Jaume Tortella i Antonio Carrasco. A tots ells i elles Moreno ha volgut agrair el seu «compromís, dedicació i valors socialistes».