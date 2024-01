La UOB insta Vera i Prohens a «no deixar-se intimidar per VOX i acabar amb la persecució de la llengua i cultura pròpies»

El partit d'extrema dreta VOX ha tornat a carregar contra el català i la llibertat d’expressió dels docents. En un comunicat, els extremistes han exigit al conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, que ordeni a la directora de l’IES Pau Casesnoves d'Inca la retirada dels símbols en defensa de la llengua catalana; a més, ha denunciat que això és un «nou exemple d’adoctrinament en un centre escolar de Mallorca». Finalment, la diputada Cañadas, també de VOX, ha considerat «inacceptables i inassumibles» aquestes manifestacions polítiques davant els alumnes.

Per tot això, des de la UOB Ensenyament han remarcat que «el senyor Antoni Vera, com no podia ser d’altra manera, ha intentat nedar entre dues aigües declarant que el pla d’elecció de llengua està basat en l’autonomia de centre, la voluntarietat i el respecte a la normativa actual. Pareix que el conseller no entén —o no vol entendre— que la comunitat docent s’oposa a l’elecció de llengua maldament depengui de l’opinió dels pares, de l’autonomia de centre o de la voluntat divina».

A més, a la UOB li agradaria que la diputada Cañadas expliqués «per què considera pernicioses les manifestacions polítiques davant alumnes però en canvi no s’oposa que els menors puguin presenciar com s'assassina cruelment un animal davant un públic àvid de sang».

El sindicat educatiu insta el conseller Vera i la presidenta Prohens a «no deixar-se intimidar per VOX i acabar amb la persecució de la llengua i cultura pròpies de la nostra terra abandonant, d’una vegada per totes, aquest ignominiós projecte de segregació lingüística».

Finalment, la UOB manifesta tot el seu suport als docents i alumnes i els encoratja a mantenir la lluita en defensa de la llengua catalana. Així mateix, rebutgen frontalment els intents de coacció i els atacs de la ultradreta a les direccions dels centres i demana al Govern de Prohens que «impedeixi les ingerències supremacistes de VOX al sistema educatiu i posi fi al xantatge que aquest partit està practicant contra tota la societat balear».