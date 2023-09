Esporles aprova una moció de suport al col·lectiu LGTBIQ+ i al grup Fades davant l'atac de l'extrema dreta

L'Ajuntament d'Esporles ha aprovat, a iniciativa del PAS-MÉS per Esporles, una moció de suport al col·lectiu LGTBIQ+, sa Comi (entitat organitzadora de les festes de la Vilanova) i el grup Fades davant l'acusació de l'extrema dreta d'un presumpte delicte d'odi per la seva actuació a les festes de Vilanova.

La moció s'ha aprovat amb 6 vots a favor (PAS-MÉS) i 4 en contra (VOX i PP).

La moció

Com cada any, a la Vilanova s’hi celebren les festes populars en motiu de la festivitat de la Mare de Deu d’Agost. Unes festes amb un transfons reivindicatiu, alegre i integrador que han anat cobrant força al llarg dels anys i que, en contraposició a les festes de Sant Pere, són organitzades per joves i entitats del nostre poble, sent, per tant, unes festes populars i autogestionades, amb el suport dels veïns, l’Ajuntament d’Esporles i altres entitats i col·lectius que hi col·laboren.

Les festes de 2023 han estat organitzades per «Sa Comi», una entitat juvenil que, entre d’altres, treballa des de fa anys per organitzar aquestes festes, fent així una tasca importantíssima per mantenir vius els actes festius del nostre poble i les nostres manifestacions culturals.

Enguany, les festeres decidiren donar visibilitat als que han patit i pateixen atacs d’odi contra les persones i contra el col·lectiu LGTBIQ+ , fent que la temàtica de les festes fos aquesta. Tot com un acte de dignitat, reivindicació i de manifestació contra determinades decisions, com la negativa de les principals institucions de les Illes Balears de no penjar, ni mostrar, la bandera del col·lectiu el Dia de l’Orgull.

Cal explicar que, sense anar molt enrere, en el nostre poble, s’han dut a terme atacs d’odi contra el col·lectiu LGTBIQ+ i contra persones concretes que hi pertanyen. En concret durant les festes de Sant Pere i el Dia de l’Orgull. I, malauradament, durant les Festes de la Vilanova, les festeres, patiren també la intolerància amb la crema de la bandera del col·lectiu, un nou atac d’odi al nostre poble.

Per últim, el dia 14 d’agost, durant la revetla de les festes, es dugué a terme l’actuació musical del grup «Fades» en el que, aquest, i en el legítim dret a la llibertat d’expressió, llençà diverses proclames al públic com: «Fora el feixisme, fora l’homofòbia i fora la catalanofòbia». En resum: fora l’odi. Un fet que desembocà, paradoxalment, en l’anunci d’una denúncia per un presumpte delicte d’odi contra el grup «Fades» per part de la formació política de VOX.

Per tot això, el Ple adopta el següents

ACORDS

Primer.- L’Ajuntament d’Esporles condemna tots els atacs d’odi produïts al municipi d’Esporles contra el col·lectiu LGTBIQ+, especialment els produïts recentment, en els darrers mesos, uns fets que es succeïren coincidint amb les mostres de suport al col·lectiu per part d’entitats com «Sa Comi», a les festes de Sa Vilanova, o de l’Ajuntament d’Esporles durant la commemoració del Dia de l’Orgull.

Segon.- L’Ajuntament d’Esporles mostra la seva solidaritat i es suma a les mostres de suport al grup «Fades» i a les festeres de «Sa Comi», organitzadores, aquestes, de les festes de la Vilanova.

Tercer.- L’Ajuntament d’Esporles insta al grup VOX i a la seva representant municipal, a una rectificació pública de les declaracions, fetes per aquesta, arran de les proclames del grup «Fades».

Quart.- L’Ajuntament d’Esporles insta al grup VOX i a la seva representant municipal, a la retirada de la denúncia anunciada per un presumpte delicte d’odi, o a la rectificació de l’anunci si aquesta no s’ha produïda.

Cinquè.- L’Ajuntament d’Esporles mostra tot el seu suport al col·lectiu LGTBIQ+ i es compromet a treballar, amb el moviment associatiu, la diversitat afectiva i sexual i a promoure accions de sensibilització i defensa del col·lectiu LGTBIQ+.

Sisè.- L’Ajuntament d’Esporles demana a totes les institucions de les Illes Balears que, en motiu del Dia de l’Orgull, es tornin a penjar les banderes que representen al col·lectiu LGTBIQ+.