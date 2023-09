Gran participació de famílies en la V edició de Rata Market a Marratxí

Aquest dissabte se celebra la V edició de Rata Market a Marratxí. El mercadet s'ha instal·lat al Museu del Fang i el bosquet del seu voltant ha quedat ple de propostes locals i sostenibles, properes a l'art i l'artesania.

Les famílies han visitat durant tot el dematí una quarantena de paradetes amb productes únics de ceràmica, moda per a adults i per a infants, llibres, decoració, joieria, complements, cosmètics naturals, etc. El mercadet, com ja és tradició, té programades nombroses activitats gratuïtes per a tota la família com tallers, música, contacontes i espectacles.

A la jornada, també s'ha pogut gaudir d'una variada oferta gastronòmica amb vuit paradetes de pa i rebosteria, cafè, croquetes, hamburgueses, refrescs i gelats.

El batle de Marratxí, Jaume Llompart, ha visitat el mercadet i ha assegurat que «tot el que sigui una opció cultural pels marratxiners comptarà amb el nostre suport». Llompart ha afegit que «si l'oferta acosta propostes artístiques i creatives pels més petits, estarem encantats de col·laborar-hi».