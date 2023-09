Comptar estels, una activitat per a tota la família, aquest divendres a Llubí

L’Institut Mallorquí de Ciències de l’Espai (IMCE) ha organitzat per a divendres, 22 de setembre, a Llubí, l’activitat 'Anem a comptar estels', adreçada «a tots els membres d’una família, petits, joves i grans», segons indica l'organització.

Amb la il·luminació habitual apagada, l’objectiu és «contribuir a conèixer el cel dels nostres padrins i recuperar el tresor que ens han deixat». Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Llubí, el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears, entre altres entitats.

El lloc de concentració per als assistents serà a les 20.15 hores a la Farinera, on se’ls oferirà una explicació sobre en què consistirà l’activitat. A les 20.30 hores es farà una prova de comptar els estels amb els llums encesos. Aquests s’apagaran a les 20.45 hores, posant-se en comú l’experiència per a, partir de les 21 hores, es tornaran a comptar però ara amb els llums apagats. A les 21.15 hores es realitzarà una nova posada en comú i a les 21.30 hores tendrà lloc la cloenda.