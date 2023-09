La Utòpica posa en marxa una escola ecosocial de tardor

Obertes les inscripcions per a l'Escola de Transicions i Imaginaris Utòpics (ESTIM-U!) que impulsa el col·lectiu La Utòpica per als dies 3, 4 i 5 de novembre. «Es tracta d'Una residència lúdic-formativa per al teixit activista i alternatiu ja mobilitzat a les Balears, juntament amb aquelles persones que senten les bretxes, límits i ferides del nostre territori i volen mobilitzar-se, en clau valenta i regenerativa», expliquen els impulsors.

Segons l'organització, inspirats en el format de la trobada 'Sobremesa' a l’agost de 2022 a Covaleda (Sòria), es tracta d'una proposta innovadora que arriba després de moltes jornades d'indagació i discussió sobre el mateix diagnòstic: «Fa falta passar molt més temps de qualitat juntes per a aconseguir la cohesió necessària que ens porti a propostes justes i a l'escala necessària per a totes».

«Els reptes en relació a la massificació i tensió turística, la sobirania alimentària, la regeneració ecològica, la precarietat laboral, la profunda crisi residencial, la degradació dels ecosistemes, el consum de territori i del paisatge per a donar cabuda a megaparcs fotovoltaics, la sobre-urbanització, la plastificació de la nostra mar, etc., ens interpel·len per a transcendir els imaginaris de 'l'estat del benestar' o de 'la panacea turística'. Des dels malestars i les conseqüències que sofrim pel consum de luxe d’uns pocs, necessitam caminar cap a altres alternatives possibles en les quals, segur, augmentar les connexions còmplices serà, a més d’estratègic, ineludible, en una transició ecosocial justa i escalable. Som conscients, per tant, que necessitarem exercitar la nostra capacitat creativa i relacional per a aconseguir renovades estratègies i visions més enllà de caducs paradigmes i que en aquest sentit, a nivell comunitari, ens queda camí per recórrer», assenyalen des de La Utòpica.

Per això, remarquen que aquesta trobada és «un intent més que facilitam des de La Utòpica per a la reflexió col·lectiva emancipadora i la construcció d’una visió compartida, que ens ajudi a imaginar i, per tant, a co-crear una vida en comunitat plena i co-responsable amb el Sud Global, aquí a les Illes. Una vida nodrida de relacions que valguin la pena ser habitades, amb nosaltres mateixes i amb els nostres entorns».

Així, les qüestions clau al voltant de què girarà l'Escola són: l’acció directa noviolenta, la facilitació, la governança, l’economia social i solidària, la mirada feminista i decolonial, l’expressió artística o el joc. En aquesta edició, a més, faran transversals altres aspectes com l’apreciació cultural, la celebració col·lectiva i la promoció i defensa de la nostra llengua i tradició.

Podeu trobar més informació i inscriure-vos-hi aquí.

La Utòpica: Xarxa d'Iniciatives de transició ecosocial és un projecte impulsat en 2022 per Medicusmundi Mediterrània i Enginyeria sense Fronteres amb el suport de la Direcció General de Cooperació. Entre els seus objectius es troba visibilitzar iniciatives alternatives, connectar-les, acompanyar espais de reflexió col·lectiva, crear eines comunes i facilitar la mobilització social cap als diversos fronts de transformació ecosocial a les Balears.